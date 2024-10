Faible mobilisation hier en Charente-Maritime pour la défense des salaires, des services publics et l’abrogation de la réforme des retraites. Le mouvement de grève national et l’appel à manifester intersyndical ont été peu suivis dans le département. Une centaine de personnes se sont rassemblées à Saintes et autant à Rochefort. Rochefort où, malgré la faible mobilisation, les manifestants ont fait montre de leur détermination, à l’image de Caroline Avril, co-secrétaire départementale du syndicat Sud santé sociaux 17, venue défendre en particulier l’hôpital public :

Dans les rangs du rassemblement rochefortais, les revendications étaient multiples, avec en ligne de mire la politique du Président Emmanuel Macron et du nouveau gouvernement Barnier. Écoutez :

Une 4e manifestation a rassemblé dans l’après-midi quelque 150 personnes à La Rochelle, peu convaincues par le discours de politique générale prononcé à l’Assemblée nationale par le Premier Ministre Michel Barnier.