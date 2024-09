Plus d’un millier de viticulteurs, bouilleurs de cru et négociants de Charente et Charente-Maritime se sont mobilisés hier. Après avoir défilé en tracteurs sur les routes des deux départements, ils ont manifesté à la mi-journée devant la sous-préfecture de Cognac pour dénoncer l’inertie de la France et de l’Europe face aux menaces de surtaxe du Cognac en Chine, en réponse aux taxes européennes sur les véhicules électriques chinois. Plusieurs élus des deux départements, dont la présidente de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly, les ont rejoints en guise de soutien à la filière, qui représente 15 000 emplois directs et 70 000 emplois indirects. Les manifestants ont obtenu un accord de principe pour un rendez-vous à Matignon.