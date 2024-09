La reconversion professionnelle en question cet après-midi à Marennes-Hiers-Brouage. La Communauté de communes et son Espace régional d’information de proximité proposent un atelier aux personnes qui souhaitent changer de métier en cours de carrière.

Que ce soit pour évoluer professionnellement, travailler dans un tout autre secteur ou créer sa propre activité, changer de métier au cours de sa carrière n’est plus une chose exceptionnelle. Encore faut-il savoir comment s’y prendre. Que vous soyez salarié ou demandeur d’emploi, cet atelier vous permettra de connaître les bonnes questions à se poser, les étapes à suivre, les financements possibles, les modalités d’accompagnement, les interlocuteurs clés, et les secteurs qui recrutent… avec un objectif : favoriser votre mobilité professionnelle. Ce rendez-vous gratuit est organisé par l’Espace régional d’information de proximité, service de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes dédié à l’accompagnement des administrés dans leurs démarches d’orientation professionnelle. Financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Union européenne, l’ERIP vous accueille aussi en semaine à l’Espace France services du Bassin de Marennes. Il vous propose un accès simplifié à l’information sur la formation, la recherche d’emploi, la validation des acquis de l’expérience, les métiers, et la création ou la reprise d’une entreprise.

Rendez-vous cet après-midi de 14h à 16h à l’espace France services de Marennes, 24 rue Dubois-Meynardie.