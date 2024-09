Attention travaux sur le pont du Brault, au nord de la Charente-Maritime. À partir d’aujourd’hui, l’ouvrage qui relie le département à la Vendée est en chantier pour une période de trois mois. Une première phase va nécessiter la fermeture totale du pont la nuit entre 20h et 6h, du lundi au jeudi inclus, jusqu’au 27 septembre. Des difficultés de circulation sont à prévoir.

Le pont du Brault est en mauvais état. Construit en 1976, l’ouvrage qui relie le nord de la Charente-Maritime au sud de la Vendée souffre, et tombe très régulièrement en panne. Aussi, de gros travaux d’entretien et de rénovation sont aujourd’hui nécessaires. Et toute la partie mobile doit être remplacée.

Des travaux préparatoires consistent à mettre en place une passerelle provisoire et des échafaudages. Il s’agit aussi d’implanter et décaper les zones de démontage du tablier, préparer les emplacements des réseaux passant dans l’ouvrage, et réparer la sous-face des ponts en béton de part et d’autre de l’ouvrage mobile. L’objectif final étant de remplacer intégralement la partie mobile du pont, et d’assurer l’entretien des parties fixes en béton.

Cette première phase va nécessiter la fermeture totale du pont la nuit entre 20h et 6h, du lundi au jeudi inclus, jusqu’au 27 septembre.

Une 2e phase est prévue du 30 septembre au 21 octobre, entraînant la fermeture totale du pont de jour comme de nuit. La seule possibilité sera alors d’emprunter la route de Marans. La circulation sera de nouveau ouverte pour les vacances de la Toussaint. Mais des restrictions de circulation persisteront de nuit, jusqu’au 9 décembre. L’objectif sera de terminer les travaux avant les fêtes de fin d’année.

À noter que la navigation fluviale sera totalement interdite pendant toute la durée des travaux. Coût total de l’opération : 4 millions d’euros.