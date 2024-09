Un homme de 78 ans est toujours porté disparu depuis vendredi aux Portes-en-Ré. Jacques Verley n’a plus donné signe de vie après avoir quitté le domicile de ses amis, aux alentours de 17h. Sa famille est à sa recherche. La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour le retrouver. Elle a donné son signalement. Le septuagénaire mesure 1,85m, a les cheveux gris. Il porte des lunettes. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un pantalon bleu marine, d’un pull camionneur gris et d’une paire de baskets grises et blanches. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie de Saint-Martin-de-Ré au 05 46 09 21 17.