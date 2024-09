Les viticulteurs de l’AOC Cognac en Charente et Charente-Maritime sont en colère. Face aux menaces de surtaxe en Chine, leur syndicat l’UGVC dénonce le silence de la France et de l’Europe, et exprime ses craintes pour la profession. Plus de 4 400 producteurs, 120 distillateurs et 270 négociants qui se disent inquiets, dans un contexte de crise et de baisse des récoltes. Le syndicat appelle à manifester pacifiquement mardi prochain devant la sous-préfecture de Cognac. Une première depuis 26 ans. Les viticulteurs en colère sont prêts à se rendre à Angoulême, et même à Paris s’il le faut pour se faire entendre.