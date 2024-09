Une trentaine de salariés des Brigades vertes se sont rassemblés toute cette journée devant le Conseil départemental de la Charente-Maritime à La Rochelle. Ils entendaient exprimer leur ras-le-bol, après la mise à pied hier du nouveau directeur général et du coordinateur technique. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase des revendications. Les salariés dénoncent les méthodes de gouvernement de l’Association d’Insertion 17 qui gère les Brigades vertes. Écoutez Jean-Marc Burnel, encadrant pédagogique, technique et social et secrétaire du CSE :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/brigades-1.mp3 Une délégation a été reçue ce matin par des représentants du préfet et du Département, partenaires de l’association. Elle réclame des mesures d’urgence qui doivent passer par la démission ou l’éviction du bureau, selon Jean-Marc Burnel :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/brigades-2.mp3 Jean-Marc Burnel demande la réintégration des deux salariés mis à pied, et des garanties pour préserver les 250 emplois et les 34 brigades vertes du département.