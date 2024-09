À La Rochelle, le chantier de curage du canal de Maubec se poursuit. Aujourd’hui a eu lieu la pose du batardeau en aval de la porte tournante. Une opération importante avant l’évacuation des sédiments, qui permettra un meilleur écoulement des eaux de ruissellement vers l’océan.

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle va procéder au curage du canal Maubec pendant environ 3 mois. Avec deux objectifs : faciliter les écoulements des eaux de ruissellement vers l’océan en augmentant leur débit, et donner accès aux maçonneries envasées pour en vérifier l’état. L’opération a démarré fin août par la vidange du canal, qui est donc suivie de la pose d’un batardeau en aval de la porte tournante, côté mer, pour la soulager du poids exercé par l’eau à marée haute. Le curage et l’évacuation des sédiments commenceront le lundi 16 septembre. Environ 4 000 mètres cubes de sédiments, du bassin des Chasses au Vieux-Port, seront évacués par camions vers le Centre de traitement des sédiments du Port Atlantique La Rochelle, où ils seront valorisés en matériaux de remblais, sous-couches routières et autres merlons. L’agglomération procédera alors à une première expertise des maçonneries du canal pour effectuer les éventuelles réparations d’urgence. Une analyse plus approfondie sera engagée par la suite. Coût total de l’opération : 500 000 € Hors Taxes.

Construit il y a 150 ans, le Canal Maubec est un ouvrage essentiel de l’agglomération qui a plusieurs fonctions. Il protège les terres contre l’intrusion marine, en particulier lors de submersion comme ce fut le cas lors de la tempête Xynthia en février 2010. Il assure à marée haute la récupération des eaux pluviales. Et il approvisionne en eau de mer la partie saumâtre du marais de Tasdon via le Bassin des Chasses.