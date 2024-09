C’était jour de commémoration hier à Saintes et Saint-Jean-d’Angély. Un hommage a été rendu aux résistants de la Seconde Guerre mondiale, à l’occasion du 80e anniversaire de la Libération. Élus, autorités civiles et militaires, et anciens combattants ont célébré cet anniversaire pour rappeler le courage de ces femmes et ces hommes qui ont payé de leur vie pour retrouver la liberté, après plusieurs années d’occupation nazie. Une exposition sur ce thème se tient d’ailleurs jusqu’au 22 septembre au Musée des Cordeliers de Saint-Jean-d’Angély. L’entrée est gratuite.