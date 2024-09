Alors que La Rochelle n’est pas épargnée par la crise du logement étudiant en France, loin de là, des solutions se mettent en place pour favoriser l’accueil et l’hébergement des jeunes. Hier, a lieu eu la pose de la première pierre d’un projet de création de 188 logements à destination des étudiants et des jeunes actifs. Ils seront aménagés au parc de la Francophonie.

Face au contexte local tendu, l’Association rochelaise d’hébergement pour les étudiants et les jeunes a décidé d’engager avec l’Office public de l’habitat de la Communauté d’agglomération de La Rochelle une nouvelle opération immobilière visant à créer 188 places d’hébergement supplémentaires : 130 logements pour les étudiants et 58 pour les jeunes actif. Ce projet s’inscrit dans la cadre d’une volonté de mixité sociale, en proposant une réponse d’hébergement pour différents publics de jeunes, quel que soit leur statut, dans un habitat innovant et adapté, co-construit avec ses usagers. Le projet se situe sur le site du parc de la Francophonie, au cœur du quartier des Minimes, à quelques pas des universités et des écoles supérieures.

Le projet vise à construire une résidence étudiante comportant 130 logements, de type T1, d’une surface de 2 600 m², avec le souci de créer un bâti de conception économe et des équipements performants, afin d’optimiser les dépenses et les consommations énergétiques. Et 58 logements spécifiques pour les jeunes actifs, pour une surface totale de 4 000 m².

Coût total de l’opération pour ce vaste projet immobilier : 6,5 millions d’euros.