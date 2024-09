Une enquête a été ouverte après un terrible accident entre une moto et un camion-benne qui a fait un mort et un blessé grave vendredi après-midi à Sablonceaux, près de Royan. La collision s’est produite vers 15h30 au carrefour de la RD 117 et la route de Saintes. Le pilote de la moto, âgé de 60 ans, est décédé. Son passager, un homme de 59 ans, a été grièvement blessé. Il a été transporté en urgence absolue au centre hospitalier de Royan. Choqué, le conducteur du camion âgé de 48 ans s’en est sorti indemne.