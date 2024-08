C’est ce week-end qu’a lieu la Remontée de la Seudre. Un évènement depuis 28 ans, organisé conjointement par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique et la Communauté de communes du Bassin de Marennes. L’occasion de mettre à l’honneur les communes ostréicoles qui bordent l’estuaire, à l’occasion de défis sportifs. Deux randonnées à pied et à vélo sont prévues ce samedi matin au départ de Mornac-sur-Seudre. Et deux randonnées nautiques l’après-midi au départ d’Arvert. Avant la remontée dimanche après-midi sur tous types d’embarcations. Plus de 2 000 participants sont attendus.