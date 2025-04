La CGT de Charente-Maritime se prépare pour le 1er mai. Elle vient de publier sur les réseaux sociaux son affiche pour annoncer les manifestations qu’elle organise à l’occasion de la Fête du travail. Avec comme mot d’ordre « Unissons nos voix pour nos droits », le syndicat appelle à trois rassemblements dans le département : à 10h place de l’Hôtel-de-Ville à La Rochelle, et à 10h30 place Colbert à Rochefort et devant le palais de justice de Saintes. Au programme : manifestation, exposition, banquet populaire et jeux.