Oscar Jégou et Hugo Auradou de nouveau libres, mais ils devront rester en Argentine. Les deux rugbymen français accusés de viol aggravé sur une femme de 39 ans ont été remis en liberté hier. Le parquet de Mendoza estime, qu’à ce stade de l’enquête, les éléments suffisants n’ont pas été réunis pour justifier le maintien en détention du 3e ligne rochelais et du 2e ligne palois. Ils avaient été écroués après leur interpellation le 8 juillet dernier, puis placés en résidence surveillée à Mendoza où ont été commis les faits présumés. Toutefois, les deux joueurs ne pourront pas rentrer en France. La justice argentine a indiqué que la rétention de leurs passeports, l’interdiction de sortie du pays et d’entrer en contact avec la plaignante demeuraient en vigueur. L’instruction se poursuit. Cette libération d’Oscar Jégou est une étape importante vers la démonstration de son innocence a déclaré hier soir le Stade rochelais, qui a réaffirmé son soutien au joueur.