Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus cette nuit pour un feu d’habitation sur la commune du Thou, près d’Aigrefeuille-d’Aunis. L’alerte a été donnée vers minuit et demie. Cinq véhicules de lutte contre les incendies et une grande échelle ont été dépêchés sur place. Les occupants du logement et de la maison mitoyenne avaient quitté les lieux avant l’arrivée des secours. Aucun blessé n’est à déplorer, mais la maison de 80m² a été détruite. L’action rapide des soldats du feu a permis d’éviter la propagation des flammes à la maison mitoyenne. Le propriétaire du logement sinistré a été relogé par sa famille.