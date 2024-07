Les anti-bassines prêts à manifester massivement aujourd’hui à Saint-Sauvant, dans la Vienne, et demain à La Rochelle. Les opposants aux réserves de substitution agricole se rassemblent progressivement à Melle, dans les Deux-Sèvres, où ils ont établi leur Village de l’eau depuis mardi. Au dernier comptage, ils étaient plus de 7 000. La Marche populaire, pour réclamer un moratoire immédiat sur les projets de méga-bassines et l’arrêt des chantiers, est maintenue à Saint-Sauvant, malgré les arrêtés préfectoraux d’interdiction de manifester. Et le blocage du port de commerce de La Rochelle aura bien lieu également selon les organisateurs. Plus de 10 000 manifestants sont attendus.

L’évènement revendicatif de la Coordination « Stop méga-bassines » aura bien lieu, lors de cette seconde journée de mobilisation qui s’annonce massive.

Le rendez-vous est donné à 10h « dans une ambiance de fête et de carnaval », précisent les organisateurs. Enceintes et instruments de musique sont attendus pour faire danser les cortèges. Costumés, déguisés, en bleus de travail, les manifestants sont invités à déambuler joyeusement pour encercler le port et bloquer ses flux, afin de paralyser l’activité économique du site. Leur but n’est nullement de rentrer coûte que coûte dans l’enceinte du port, mais d’établir différents points de blocages sur terre, et tenter une approche par la mer en kayaks, paddle, et autres engins de plage afin de composer un cortège marin.

Les organisateurs expliquent que le port est le dernier maillon de la chaîne irriguée par les méga-bassines. Dans le Poitou, l’eau utilisée pour l’irrigation agricole est principalement destinée aux cultures céréalières intensives comme le blé et le maïs. Celles-ci sont massivement exportées. Et La Pallice est le deuxième port exportateur de céréales du pays.

Les opposants précisent que la prolifération des projets de méga-bassines en amont et l’agrandissement du port en aval prévu pour 2025 sont, je cite, « les deux faces d’une même pièce ».