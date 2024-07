L’office de tourisme Rochefort Océan dresse le bilan définitif de la fréquentation de la destination en 2023. Alors que la saison estivale 2024 démarre tout juste, il est en mesure de communiquer les chiffres consolidés pour l’exercice précédent. Ces derniers font apparaître une augmentation du nombre de nuitées marchandes de 2,6 % par rapport à 2022. Les aires de camping-cars et les meublés de tourisme affichent la plus forte progression parmi toutes les offres d’hébergement de la destination.

Avec 1,2 million de nuitées comptabilisées au titre de la taxe de séjour sur l’ensemble de l’année 2023, la destination Rochefort Océan confirme son attractivité et affiche une hausse de 2,6% par rapport à 2022, et 12,3% par rapport à 2019, année de référence avant Covid. Soit une nette augmentation de la clientèle au cours des 4 dernières années. Cette tendance est encore plus marquée à l’échelle des deux Charentes avec une hausse de 4%.

En 2023, la formule d’hébergement en plus forte progression est celle des aires de camping-car (+ 11,2%), viennent ensuite les meublés de tourisme et chambres d’hôtes (+7,3%). L’hôtellerie de plein air reste stable avec une très légère inflexion (-0,7%). En revanche, les données 2023 font apparaître une baisse plus marquée de la fréquentation hôtelière (-8,5%), ainsi qu’une baisse, moins sensible (-3,3%), parmi les autres types d’hébergements comme les villages vacances par exemple.