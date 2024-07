Le Tribunal administratif de Poitiers annule l’autorisation préfectorale pour les prélèvements d’eau à des fins d’irrigation agricole dans le Marais poitevin. La décision a été rendue hier. Et de façon inédite, la justice a décidé de réduire les volumes d’irrigation en délivrant elle-même une autorisation provisoire, se substituant ainsi à l’État. Un jugement attendu pour l’association Nature Environnement 17 qui s’est lancée depuis plusieurs années dans des contentieux contre les Autorisations Uniques Pluriannuelles de Prélèvements, qui définissent les volumes maximum alloués à l’irrigation agricole sur certains bassins. On écoute la responsable de la Cellule juridique Marie Bomare :

Cette décision judiciaire satisfait au plus haut point Nature environnement 17 qui attend désormais une réaction de l'État :

Les prélèvements pour l'irrigation agricole dans le Marais poitevin sont diminués d'un quart jusqu'en 2026. La Coop de l'eau 79, qui porte le projet de plusieurs bassines sur le territoire, parle d'une décision incohérente et d'un mauvais signal adressé à la profession agricole.