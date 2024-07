Hier a eu lieu l’inauguration à Saint-Georges-d’Oléron des navettes estivales de l’île. Pour la 14e année consécutive, le dispositif de transport en commun insulaire 100% gratuit a repris du service pour l’été. Dans une version 2024 plus écoresponsable, grâce au recours à un carburant alternatif au diesel : les huiles alimentaires usagées.

Engagée dans la préservation de son patrimoine naturel depuis sa création, la Communauté de Communes a mis en place, dès 2010, un service de transport en commun estival. La navette a, depuis lors, pour objectif de limiter la pollution engendrée par l’augmentation du flux des véhicules. Grâce à ses partenaires, le Département de Charente-Maritime, le centre aquatique Iléo, certains campings et hôtels oléronais engagés dans la protection environnementale, la CdC offre un moyen de transport collectif totalement gratuit en juillet et en août. Fidèle aux engagements de son plan climat d’Oléron, la collectivité a choisi cette année de recourir à un carburant alternatif au diesel dénommé HVO pour Huile Végétale Hydrotraitée. Un carburant produit à base d’huiles alimentaires usagées, ou encore de graisses animales. Pour les navettes estivales qui parcourent au total environ 88 000km par an, cela représente une réduction de 77% des émissions de CO2. De plus, et dans un souci d’optimisation des moyens de transport, le service utilise des bus scolaires. Ce qui permet une utilisation à l’année de ces véhicules.

L’été dernier, les navettes estivales ont transporté plus de 87 000 passagers. Elles desservent principalement les plages et les sites culturels de l’île, mais aussi les campings et les hôtels partenaires, et sont en correspondance avec les lignes qui traversent l’île d’Oléron pour rejoindre La Rochelle, Rochefort, Surgères et Saintes. Le service est accessible 7j/7 jusqu’au 27 août.