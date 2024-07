Les résultats du Bac 2024 ont été publiés hier après-midi. 614 000 candidats ont été admis en France à l’issue des épreuves du premier groupe, dont 14 433 dans l’Académie de Poitiers. Le taux de réussite est de 85,5% au niveau national, en hausse de 0,6 points par rapport à la session 2023. Il gagne même 1 point dans l’Académie de Poitiers : 88,1% contre 87,1 l’an dernier. Et c’est encore mieux en Charente-Maritime : 89,3%, soit 1,4 point de plus qu’en 2023. Et ce taux va pouvoir encore augmenter avec les épreuves de rattrapage qui débutent aujourd’hui pour ceux ayant obtenu une note globale entre 8 et 10, et qui vont devoir patienter encore un peu avant d’être totalement en vacances.