Les professionnels du tourisme moins optimistes cet été dans les deux Charentes. Alors que les vacances scolaires débutent, les réservations pour le mois de juillet sont en baisse. En cause : le calendrier et les élections législatives qui viennent de se terminer.

Les professionnels du tourisme des deux Charentes sont en effet moins optimistes que l’an passé pour les périodes à venir. Les réservations pour le mois de juillet sont bien inférieures à celles de l’an passé. Seulement plus de 40% des hébergeurs déclarent des réservations équivalentes ou en hausse pour la première quinzaine de juillet, contre 57% en 2023 ; et 54% pour la deuxième quinzaine contre 70% l’an dernier. Les professionnels sont davantage inquiets sur l’activité au cours de cette première quinzaine de juillet, en raison d’un démarrage des congés scolaires le 6 juillet, du second tour des élections législatives qui a eu lieu ce dimanche et d’un 14 juillet qui tombe cette année un dimanche. Pour ce qui est du mois d’août, bien que plus de 65% des hébergeurs déclarent des réservations équivalentes ou en hausse, ce chiffre reste légèrement inférieur à celui de l’an passé, 70%.

Les impacts des conditions météorologiques sur les réservations de dernières minutes, de l’inflation sur les dépenses des touristes, d’un climat social tendu auront un impact déterminant sur la fréquentation et le chiffre d’affaires de l’été.

On notera également une baisse de fréquentation importante au printemps, principalement en raison d’une météo maussade, mais aussi à cause d’un contexte économique et social dégradé. Cela s’est traduit par une baisse du nombre de nuitées de 5% comparé à 2023. Seul le pont de l’Ascension, qui a été particulièrement ensoleillé, a permis d’enregistrer de très bons résultats : +22,5%.