Deux incendies sont survenus la nuit dernière dans le secteur de Royan. Le premier s’est produit peu avant 3h du matin à Grézac où un tas de bois de 200m3 environ est parti en fumée. Le feu s’est propagé à un autre tas de bois et à une voiture. Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus pour venir à bout des flammes, avec huit véhicules dont cinq camions spécialisés dans les feux de forêt.

Et puis, à peine une demi-heure plus tard, les pompiers ont été appelés à Vaux-sur-Mer pour un feu de maison, rue des Goélands. Une maison de 150m² avec un étage. Une victime en état grave a été prise en charge par les secours et transportée à l’hôpital.