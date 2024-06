L’alerte aux baïnes prolongée sur le littoral de Charente-Maritime. Météo France confirme un risque élevé de 4 sur 5 pour les journées d’aujourd’hui et demain. Cinq communes sont toujours concernées : Grand-Village-Plage, Saint-Georges-d’Oléron, Saint-Trojan-les-Bains, La Tremblade et Les Mathes. La baignade reste vivement déconseillée. Un nouvel appel à la plus grande prudence a été lancé. Il est recommandé de privilégier les zones de baignade surveillées.