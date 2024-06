Le coup d’envoi aujourd’hui du festival Sœurs jumelles à Rochefort. C’est parti pour six jours de fête autour de l’image et du son. Des stars de la musique et du cinéma sont attendues : Étienne Daho, Maxime Le Forestier, MC Solaar, Dany Boon ou encore Franck Dubosc. L’inauguration est prévue cet après-midi à 17h place Colbert, en présence de la fondatrice, comédienne et réalisatrice Julie Gayet. Puis, à 20h, projection en avant-première du film « Prodigieuses » de Frédéric et Valentin Potier à l’Apollo ciné 8, suivie à 21h du spectacle d’ouverture Les Umbrellas chantent Michel Legrand, au théâtre de La Coupe d’or, en présence de la productrice Macha Méril.