Un terrible accident s’est produit ce matin à La Rochelle. Un groupe de 12 enfants à vélo et leurs deux accompagnateurs a été renversé par une voiture. Parmi les nombreux blessés, trois enfants ont été transportés à l’hôpital, en urgence extrême pour l’un d’entre eux, et les deux autres en urgence absolue. La conductrice âgée de 83 ans aurait perdu le contrôle de son véhicule. Une cellule d’urgence médico-psychologique a été activée.

L’accident s’est produit ce mercredi matin vers 10h, à l’angle de l’avenue Coligny et de la rue Jules-Ferry à La Rochelle. Une voiture a percuté frontalement un groupe de cyclistes composé de 12 enfants âgés de 7 à 11 ans et leurs 2 accompagnateurs. Tous se rendaient au parc Franck-Delmas, dans le cadre d’une sortie périscolaire du centre de loisirs Bernard-Palissy pour participer à une course d’orientation. Arrivés rapidement sur les lieux de l’accident, les sapeurs-pompiers ont dénombré sept blessés dont deux en urgence absolue et un en urgence extrême. Il s’agit d’un enfant de 7 ans qui a dû être transporté en hélicoptère vers le CHU de Poitiers. Les autres enfants blessés légèrement ou choqués ont été conduits à l’hôpital de La Rochelle.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la conductrice âgée de 83 ans aurait perdu le contrôle de son véhicule. Les tests d’alcoolémie et de produits stupéfiants se sont révélés négatifs. L’automobiliste a été placée en garde à vue, mais la mesure a été levée pour incompatibilité médicale.

Une cellule d’urgence médico-psychologique a été mise en place dans une salle municipale à proximité des lieux de l’accident et au centre hospitalier de La Rochelle. La préfecture a activé une plateforme téléphonique d’information du public au 09 70 80 90 40 (appel gratuit), et précise que les numéros 15, 17 et 18 sont exclusivement réservés aux urgences.

Une trentaine de pompiers et autant de policiers ont été mobilisés sur cette opération. La mairie s’est rendue sur place. Le parquet a ouvert une enquête pour blessures involontaires. Le commissariat de La Rochelle est en charge des investigations.