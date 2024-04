Les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime sont intervenus ce matin au Centre Leclerc de Rochefort, en raison d’une odeur suspecte. L’alerte a été donnée à 10h. Une dizaine d’engins ont été mobilisés sur place dont un véhicule infirmier. 42 personnes, principalement des salariés, ont été incommodées. 6 ont dû être transportées à l’hôpital de La Rochelle pour des examens. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Le magasin et la galerie marchande ont été évacués et fermés pour la journée. La police municipale et nationale s’est également rendue sur place. Il pourrait s’agir d’une fuite de gaz, probablement du monoxyde de carbone. Les secours ont procédé à des prélèvements d’air qui se sont révélés négatifs. Un contrôle des systèmes d’évacuation est prévu aujourd’hui.