Le Conservatoire de musique Aunis Sud de Surgères donne ce week-end le coup d’envoi de sa saison culturelle. Une dizaine d’évènements vont se dérouler jusqu’au début de l’été et venir ponctuer une année d’enseignement artistique. L’occasion pour les élèves de se produire et de faire montre de leurs talents. Cette programmation se veut riche et varié, comme le souligne le directeur Renaud Hinnewinkel :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/conservatoire-1.mp3 Ce programme d’animations se conclura, comme à l’accoutumée, par la Fête de la musique qui aura lieu en deux temps :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/conservatoire-2.mp3 Vous retrouvez le programme complet sur aunis-sud.fr