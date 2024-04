Des ostréiculteurs du bassin Marennes-Oléron vont cesser l’affinage des huîtres dans les claires cet été. La hausse des températures dégrade en effet leur goût. Par ricochet, la commercialisation des huîtres Marennes-Oléron IGP s’arrêtera également du 1er juin au 31 août, avant de reprendre après la belle saison.

200 ostréiculteurs-affineurs de Marennes-Oléron IGP vont donc mettre entre parenthèses l’affinage et la commercialisation de leurs huîtres pendant la période estivale. Trois mois durant lesquels il sera donc impossible de trouver sur les étals des huîtres fines de claires IGP ou Label rouge. Une mesure décidée par les professionnels afin de respecter la saisonnalité du produit. La période estivale est en effet particulièrement propice à l’augmentation de la température de l’eau des claires et à son évaporation. Ce qui a deux conséquences : la hausse de la mortalité des bivalves et une forte augmentation de leur salinité.

Ainsi, pour préserver le goût et les qualités du produit, il était devenu nécessaire de modifier le cahier des charges de l’IGP Marennes-Oléron. « Ce changement n’est en aucun cas dû aux dernières problématiques sanitaires subies dernièrement par certains bassins ostréicoles français », assure le Groupement Qualité huîtres Marennes-Oléron qui veut ainsi dissiper tout amalgame.

Cette démarche est bien volontaire. Elle a été mûrement réfléchie par l’ensemble des ostréiculteurs-affineurs concernés, indique la profession qui rappelle que le Huîtres Marennes-Oléron IGP, emblèmes de la gastronomie française, bénéficient d’une méthode de production unique. Élevées en pleine mer pendant 2 à 3 ans sur la côte atlantique française, elles sont ensuite affinées dans des claires. Des bassins de production qui permettent de diminuer leur salinité, d’affiner leur goût, et de fortifier leur coquille.