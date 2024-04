Vers un mouvement de grève à La Rese en Charente-Maritime. Ce n’était pas arrivé depuis plus de 17 ans. Un préavis a été déposé par le syndicat CGT pour demain, mardi 30 avril. Les salariés se rassembleront dès 8h devant l’entrée principale du siège du premier producteur et distributeur d’eau potable du département, avec distribution de tracts et échange avec la population. En pleines Négociations annuelles obligatoires, ils réclament entre autres une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail. Mais la direction semble s’y opposer, comme le regrette Gwendal Thomas, délégué CGT à la Rese :

100 à 200 grévistes sont attendus sur un effectif de 350 agents. Conséquence de la grève, des perturbations sont à prévoir sur le réseau, puisque les réparations et les rendez-vous ne pourront pas tous être assurés.