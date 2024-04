Il faut sauver le Fort Boyard. Tel est le mot d’ordre du Département de la Charente-Maritime, propriétaire du vaisseau de pierre mondialement connu. Depuis plusieurs décennies, le monument subit les outrages du temps et les affres de la mer, et a vu disparaître ses ouvrages de protection. L’enjeu est aujourd’hui de les reconstruire. Un grand chantier va être lancé en 2025 pour restaurer l’éperon et le havre d’accostage qui protégeaient le fort à l’origine. Au moins deux ans de travaux seront nécessaires. Ils vont coûter pas moins de 44 millions d’euros. Un appel aux dons sera lancé cet automne, après une grande concertation publique qui se tiendra du 2 mai au 27 septembre. L’idée est aussi d’ouvrir le monument charentais-maritime aux visiteurs à l’horizon 2028.