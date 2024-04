La lutte contre les chenilles processionnaires se poursuit sur Oléron. La Communauté de communes de l’île propose la vente exceptionnelle d’éco-pièges à prix minorés.

En raison du caractère urticant de ses poils, la chenille processionnaire du pin peut occasionner d’importants désagréments chez l’homme ainsi que chez les animaux. Ces lépidoptères se nourrissent des aiguilles de diverses espèces de pins, provoquant un affaiblissement important des arbres. Arrivées à maturité, elles quittent l’arbre en file indienne pour aller s’enfouir dans le sol afin de se transformer en chrysalide. On peut en voir de l’automne au printemps, surtout lors de belles journées d’hiver. Elles sont recouvertes de poils urticants et peuvent engendrer chez l’homme des démangeaisons et autres symptômes respiratoires plus ou moins graves suivant les individus, en particulier s’ils sont allergiques ou asthmatiques. Chez les animaux de compagnie, ils peuvent entraîner des nécroses de la langue qui peuvent être fatales si l’animal n’est pas emmené en urgence chez le vétérinaire.

Pour ces raisons sanitaires, la Communauté de Communes propose aux Oléronais d’acquérir des éco-pièges, ainsi que des pièges à phéromones, à moindre coût grâce à la subvention de la collectivité. Les prochaines ventes sont prévues ces lundi 22 et mardi 23 avril, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30, à La Brée-Les-Bains au service des espaces naturels.

La présence des prédateurs naturels de la chenille, comme la mésange charbonnière et des papillons de nuit, comme les chauves-souris, peut être favorisée par l’installation de nichoirs ou gîtes dans le jardin.