L’érosion gagne du terrain sur la côte sauvage et la baie de Bonne anse, entre La Tremblade/Ronce-les-Bains et Les Mathes/La Palmyre. Comme tous les ans à la sortie de l’hiver, un suivi du trait de côte a été réalisé cette semaine. Mardi et mercredi, des agents de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, équipés de GPS et d’outils cartographiques, se sont rendus sur le terrain pour réaliser des relevés, afin de mesurer l’évolution du littoral. Et le mois que l’on puisse dire, c’est que le constat est préoccupant, avec un trait de côte qui ne cesse de reculer sur certains secteurs, d’autant plus après les tempêtes à répétition survenues cet hiver, comme le souligne Leïla Renon, chargée de mission Natura 2000 à la CARA :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/erosion-1.mp3 Toutefois, il convient d’observer le phénomène à plus grande échelle selon Leïla Renon qui nous explique pourquoi :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/erosion-2.mp3 Les relevés GPS du trait de côte restent des indicateurs techniques importants pour la CARA dans ses missions d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement, du développement touristique et de la sécurisation des zones de baignade.