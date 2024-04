Le choix du site pour l’implantation du futur hôpital de La Rochelle a été dévoilé ce matin. Le Conseil de surveillance, qui s’est réuni ce vendredi, a finalement tranché. Le nouvel établissement sera construit sur le site dit de DBMA à Aytré, qui a été préféré à Varaize à Aytré et à la zone des Quatre-Chevaliers à Périgny. Et ce principalement pour des raisons environnementales, car le site est déjà artificialisé et se trouve en conformité avec la Loi Littoral. Il présente également des possibilités de stationnement. Le dossier doit désormais être validé par le Conseil national de l’investissement en Santé d’ici cet été.