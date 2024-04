Après Châtelaillon-Plage pour le week-end de Pâques, la commune de Saint-Denis-d’Oléron met les cerfs-volants à l’honneur ce dimanche. La manifestation « Chassiron, vent et lumières » revient le 14 avril pour une 2e édition. Après un premier succès l’an dernier, l’opération est renouvelée, avec pas mal de nouveautés.

Ce dimanche, la deuxième édition de la manifestation « Chassiron, Vent et Lumières » promet d’être une journée inoubliable à la pointe de Chassiron. Après un premier succès retentissant, qui a rassemblé près de 10 000 personnes, la mairie de Saint-Denis-d’Oléron réitère l’événement avec encore plus d’enthousiasme et d’innovation. Cette année, elle met les bouchées doubles pour garantir une expérience agréable pour les visiteurs, notamment en ce qui concerne la restauration avec la présence de plusieurs food-trucks, offrant ainsi une variété de choix importante. De plus, un travail minutieux a été effectué sur la circulation et les parkings, avec un nouvel agencement des sens de circulation, la création de parkings supplémentaires et la mise en place de navettes toutes les 30 minutes depuis le centre de Saint-Denis-d’Oléron.

Côté programmation, la journée réserve une multitude d’activités pour divertir petits et grands. Les cerfs-volants géants flotteront dans le ciel, tandis que des ateliers de création, de maquillage et de bulles de savons géantes raviront les plus jeunes. Les amateurs de sensations fortes pourront s’essayer aux simulateurs de vol en deltaplane, tandis que les associations locales partageront leur passion et leur savoir-faire avec le public. De plus, de la musique live sera proposée aux spectateurs tout au long de la journée.

En fin de journée, les visiteurs pourront admirer le spectacle des cerfs-volants, face au coucher de soleil.