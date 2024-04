Branle-bas de combat en presqu’île d’Arvert. Depuis lundi et jusqu’à la fin de la semaine, un exercice Polmar-Terre se déroule à La Tremblade et sur l’estuaire de la Seudre. L’objectif est de tester toutes les forces opérationnelles, dans le cadre d’une pollution venant du domaine maritime.

Dans le cadre de la préparation à la gestion de crise d’une pollution du littoral, le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel, organise toute cette semaine, en lien avec le préfet maritime de l’Atlantique et le préfet de la zone de défense Sud-Ouest, un exercice POLMAR-TERRE à La Tremblade et dans l’estuaire de la Seudre. L’objectif de cet exercice est de tester les organisations et les matériels à déployer pour lutter contre toute pollution qui viendrait de la mer, et qui n’aurait pu être récupérée en totalité en mer, avant de parvenir sur les côtes, via le dispositif POLMAR. Ce dispositif a été créé en France après la marée noire du Torrey Canyon en 1970, et ne cesse de progresser pour s’adapter aux évolutions des menaces et des organisations publiques. Ainsi depuis 2005, le dispositif POLMAR est rattaché à l’Organisation de la Réponse de Sécurité civile (le plan ORSEC), qui est le tronc commun de tous les plans d’urgence. L’exercice POLMAR-TERRE permet au travers de sessions de formations théoriques et pratiques de sensibiliser et de former les élus et les acteurs locaux au dispositif ORSEC-POLMAR ; de tester la chaîne de commandement, le déploiement et la mise en application de la lutte en frange littorale par le préfet de département, avec des navires et des moyens de lutte charentais ; et de tester la coordination et la gestion de crise.