Les syndicats enseignants FSU 17 et CGT Éduc’action 17 organisent une réunion publique ce soir à La Rochelle, afin d’informer les parents d’élèves sur cette réforme du gouvernement, qui prévoit de créer des groupes de niveaux en maths et français pour les classes de 6e et 5e. Une réforme qui risque d’aggraver les inégalités, selon les syndicats. La réunion est prévue à 18h à la salle de La Passerelle à Mireuil, avant la tenue d’une opération « Collège mort » dans différents établissements du département vendredi, dernier jour de cours avant les congés scolaires.