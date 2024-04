La présentation hier à Surgères de la nouvelle saison culturelle et artistique en Aunis Sud. Les différents services de la Communauté de communes ont pu détailler la programmation de la saison estivale 2024 et les animations prévues au printemps. Un programme riche et diversifié, dont se félicite Catherine Desprez, vice-présidente en charge de la culture et maire de Surgères :

Et ça démarre dès la semaine prochaine avec la réouverture du site archéologique de Saint-Saturnin-du-Bois, à l’occasion des vacances de printemps. Éloïse Forest, chargée de mission culture et patrimoine, nous en parle :

D’autres temps forts sont prévus pendant les Journées européennes de l’archéologie les 15 et 16 juin, avec la fabrication d’objets en bronze. Puis la réouverture du site pendant la saison estivale du 8 juillet au 23 août, avec de nombreuses animations, et notamment la construction d’un four à pain qui servira ensuite à fabriquer des pains romains pendant les Journées européennes du patrimoine, les 21 et 22 septembre.