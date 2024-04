L’atelier théâtre des 3C présente « Un air de famille » samedi 13 avril à 20h30, et ce dimanche 14 avril à 15h, à la salle du Lavoir à Surgères. Un texte d’Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri, sur une mise en scène d’Agnès Brion. Tarif unique 8€. Renseignements et réservations au 06 85 65 15 52.