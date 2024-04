La signature vendredi dernier à Saint-Pierre-d’Oléron du Contrat territorial pour le logement social et la rénovation énergétique. C’est une première en Nouvelle-Aquitaine. Ce contrat, signé par le préfet Brice Blondel, le président de la Communauté de communes Michel Parent et leurs partenaires, va permettre de créer et de rénover des logements sociaux sur le territoire insulaire, où les besoins demeurent importants.

Le contrat territorial pour le logement social et la rénovation énergétique, d’une durée de trois ans, fait suite aux annonces du ministre du Logement, lors du congrès HLM qui s’est tenu en octobre dernier. L’objectif de ce contrat est de fixer collectivement des engagements de production et de rénovation de l’habitat, et d’identifier et lever les éventuels freins, pour répondre aux besoins d’accès aux logements. Il s’articule autour de 3 axes principaux : maîtriser le foncier du territoire avec le déblocage d’une enveloppe de 10 millions d’euros pour constituer des réserves foncières ; accélérer la production de logements à l’année avec la création de près de 400 logements ; et intensifier la rénovation énergétique de l’habitat. Les besoins sur l’île demeurent importants. Au 1er décembre 2023, 661 ménages étaient en attente d’un logement social sur Oléron.