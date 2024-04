Rencontre avec Mélanie Boutteaud. À 37 ans, cette habitante de Saint-Mard, près de Surgères, poursuit sa reconversion professionnelle dans l’économie circulaire. Après une carrière de professeure de musique, elle a lancé il y a tout juste un an « Méliglace », une entreprise de création, fabrication et vente de glaces artisanales, conçues à partir de fruits locaux et bios invendus, et conditionnées dans des contenants récupérés en déchetterie et réutilisables. Donnant ainsi un vrai sens à sa vie et à son activité. Elle nous raconte comment est né son projet :

Pari réussi pour Mélanie Boutteaud qui, grâce ses glaces, participe activement à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à la réduction des déchets. Des glaces écolos qui ont aussi bien d’autres vertus :

Pour développer son activité, Mélanie Boutteaud s’est rapprochée du laboratoire d’innovation en économie circulaire CyclaB à Surgères. Un lieu qui va encore lui permettre d’évoluer et de grandir, puisqu’elle a remporté jeudi dernier le Trophée CyclaB dans la catégorie « agroalimentaire » :

Vous pourrez retrouver Mélanie Boutteaud et ses glaces sur les marchés et dans les festivals pendant la belle saison, à partir du 7 avril à L’Houmeau, près de La Rochelle.