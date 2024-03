La police nationale de la Charente-Maritime a lancé un appel à témoins hier, après la disparition inquiétante d’un jeune homme de 17 ans à La Rochelle. Il s’agit de Mathieu Bertrand qui n’a plus donné de nouvelles à ses proches depuis mardi dernier, après avoir quitté le Lycée maritime et aquacole où il est scolarisé. L’adolescent, qui souffre de troubles du comportement, serait parti avec un sac poubelle contenant ses affaires. Il a les cheveux châtains, les yeux marrons, il mesure 1,55m. Le jour de sa disparition, il portait un jean noir, des chaussures noires et des lunettes noires. Il pourrait se trouver à La Rochelle ou Saintes. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat de La Rochelle au 05 46 51 36 36.