La victoire d’un petit village rural des Vals de Saintonge contre l’envahisseur éolien. La commune de Puy-du-Lac, près de Saint-Jean-d’Angély, se félicite de la décision du Conseil d’État qui a rendu sa décision avant-hier concernant le projet d’implantation de huit éoliennes sur son territoire. La plus haute juridiction administrative vient de rejeter les pourvois du promoteur qui voulait faire annuler la décision du préfet s’étant opposé au projet en mars 2021. Les voies de recours sont désormais épuisées.

Suite à une enquête publique, le préfet de Charente-Maritime s’était opposé en mars 2021 à l’implantation de 8 éoliennes sur la commune de Puy-du-lac. Le promoteur a ensuite saisi la justice pour faire annuler cette décision devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a confirmé la décision préfectorale en mai 2023. Celui-ci a tenté un dernier recours devant le Conseil d’État, dont les habitants de Puy-du-Lac attendaient la décision. L’avocat qui représente la municipalité et plusieurs habitants vient de communiquer la décision du Conseil d’État qui a été rendue ce mercredi 20 mars, indiquant que les pourvois adverses sont rejetés, de sorte que les deux arrêts rendus par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 31 mai 2023 deviennent définitifs. Les sociétés pétitionnaires ont désormais épuisé les voies de recours interne.

La Mairie de Puy-du-Lac se félicite de cette décision et salue la forte mobilisation des élus locaux, associations et citoyens qui ont apporté leur soutien, dans ce long combat des habitants d’un petit village rural contre, je cite, « la saturation des paysages et les aberrations environnementales que constituaient ces deux projets de 8 éoliennes de 150m de hauteur, en bordure de zones naturelles protégées et au milieu des 20 hameaux qui constituent l’identité de Puy-du-Lac ». Fin de citation.