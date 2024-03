Après la journée de grève et de manifestations interprofessionnelles dans la fonction publique ce mardi, les enseignants de plusieurs établissements scolaires de Rochefort, et notamment des trois collèges de la ville, appellent à poursuivre la mobilisation. Ils organisent jeudi prochain une assemblée citoyenne sur le thème « L’école publique en danger », pour réunir parents et élèves, ainsi que tous les personnels de la communauté éducative. Un temps d’échange et d’information sur les conséquences de la mise en place du Choc des savoirs dans les collèges, le plan d’actions de Gabriel Attal présenté lorsqu’il était ministre de l’Éducation nationale pour élever le niveau dans les écoles. La réunion se tiendra à 18h30 au palais des congrès.