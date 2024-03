Mobilisation contre le harcèlement à Tonnay-Charente. Le Centre communal d’action sociale organise ce jeudi une journée consacrée à cette cause, en partenariat avec l’association Vivractif et la CAP centre social. Une journée en deux temps, avec des ateliers proposés aux collégiens par des intervenants spécialisés pour évoquer des situations de harcèlement de rue, le harcèlement scolaire et le cyber-harcèlement. Et ce soir, un ciné-débat autour du harcèlement au travail avec la projection du film « Corporate ». C’est ouvert à tous. Rendez-vous au Centre Richard à partir de 19h30.