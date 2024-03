L’ouverture aujourd’hui à La Tremblade du Salon de la conchyliculture et des cultures marines. C’est la 49e édition de l’évènement qui va se dérouler pendant deux jours, place Brochard, au cœur de la petite station balnéaire trembladaise de Ronce-les-Bains. L’occasion pour les professionnels de valoriser leur savoir-faire et développer leurs réseaux.

Dans ce cadre exceptionnel, au plus près du métier, sur cette grande esplanade face à la mer, ce 49e Salon de la conchyliculture et des cultures marines de La Tremblade va rassembler les acteurs clés de l’industrie, afin de promouvoir l’innovation, les meilleurs pratiques et les opportunités de collaboration.

C’est le rendez-vous incontournable de la profession en Charente-Maritime. Pendant deux jours, de nombreux exposants vont présenter leurs matériels et services à destination des professionnels de la conchyliculture. En visitant le salon, c’est une offre complète qui sera proposée, avec la présentation du matériel conchylicole, des naissains, écloseries, services, véhicules utilitaires, banques, assurances, équipements, accessoires nautiques, matériel de manutention, enseignement, moteurs et bateaux, etc…

Sont également proposées des rencontres entre professionnels. Le lieu idéal pour établir des contacts, développer des partenariats et explorer de nouvelles opportunités d’affaires avec des acteurs clés, qu’ils soient producteurs, distributeurs, fournisseurs ou chercheurs.

Des experts de premier plan vont également animer des sessions interactives couvrant une variété de sujets tels que la protection sanitaire et environnementale, l’Huître 3.0, ou encore l’évolution des socio-écosystèmes.

Rendez-vous ce mercredi de 9h à 19h et demain de 9h à 18h, place Brochard à La Tremblade/Ronce-les-Bains.