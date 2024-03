Une réunion de co-construction du Plan Climat de la Communauté de communes Aunis Sud a lieu ce soir à Aigrefeuille-d’Aunis. Après des premiers travaux lancés en 2017 et 2018, la CdC a relancé en 2023 l’élaboration de son Plan Climat Air Énergie Territorial. Un document qui vise à donner et à mettre en cohérence des réponses locales aux enjeux de la transition écologique. Le but étant d’arriver à l’objectif Zéro carbone net sur le territoire à l’horizon 2050. Pour en savoir plus, rendez-vous à 19h à la salle Agrifolium. Un atelier de réparation de vélos et des jeux sur la biodiversité et le climat sont proposés en amont à 18h. L’inscription est obligatoire au 05 17 26 15 11. Une seconde réunion est prévue le 11 avril à Surgères.