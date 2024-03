L’appel à la grève également dans le milieu de la culture ce mardi. La CGT spectacle se mobilise pour la défense des emplois et contre le manque de moyens et les faibles salaires, notamment dans l’audiovisuel public. Des rassemblements sont prévus en Charente-Maritime : à 10h30 devant le palais de justice de Saintes, et à 13h30 sur le parvis de la gare de La Rochelle.