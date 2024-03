La mobilisation contre la fermeture du CIO de Saintes se poursuit. Depuis plus d’un an, les parents d’élèves de la FCPE et le syndicat enseignant SNES-FSU de Poitiers se battent pour le maintien du Centre d’information et d’orientation. Un service public de l’Éducation nationale qui va perdre son ancrage local à la rentrée prochaine, au profit d’un regroupement des personnels sur le site de Saint-Jean-d’Angély, avec une permanence à Saintes. Ce que dénonce le conseil local FCPE. Son président Serge Maupouet parle d’une situation alarmante :

Serge Maupouet qui attend désormais une proposition de relogement de la mairie. Et le temps presse selon lui :

Des actions sont envisagées par les parents d'élèves pour soutenir cette démarche.