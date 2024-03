Une intersyndicale enseignante de Charente-Maritime appelle au boycott du prochain Conseil départemental de l’Éducation nationale. Alors que la réunion doit se dérouler ce lundi, la FSU 17, la CGT Éduc’action, la FNEC-FO 17, l’UNSA, ainsi que les fédérations de parents d’élèves FCPE et PEEP, ont décidé de ne pas siéger au sein de cette instance, qui doit notamment examiner la nouvelle carte scolaire dans le premier degré. Carte qui doit être entérinée dans quelques jours et qui prévoit la fermeture de 53 classes et 4 écoles à la rentrée prochaine, contre 15 à 22 ouvertures, et la suppression de 21 postes. Dans le second degré, 75 postes doivent être supprimés. L’intersyndicale réclame au contraire plus de moyens dans les établissements, comme le souligne Carole Migette, co-secrétaire départementale de la CGT Éduc’action de Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/cden-boycott.mp3 L’intersyndicale demande que les délégations d’écoles et d’établissements soient reçues la semaine prochaine par le Directeur d’académie et le préfet. Elle envisage d’ores et déjà d’autres actions.