La mobilisation se poursuit en Charente-Maritime pour réclamer un cessez-le-feu total et permanent dans la bande de Gaza. Tous les samedis depuis le 28 octobre, des centaines de personnes se rassemblent et manifestent pour dénoncer le massacre qui se déroule au Proche-Orient depuis les évènements du 7 octobre dernier et l’attentat terroriste du Hamas contre Israél. C’est le cas d’Éric Thomas. Il est vice-président du Comité rochelais du Mouvement de la paix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/gaza-mvt-1.mp3 Le Mouvement de la paix ne semble pas prêt à relâcher la pression face au conflit israélo-palestinien qui dure. Éric Thomas :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/gaza-mvt-2.mp3 Deux rassemblements sont prévus demain à 10h30 sur le parvis de La Poste à Rochefort, et à 15h30 place de la Motte-Rouge à La Rochelle.